Ціни на пшеницю побили 14-річний рекорд

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну світові ціни на пшеницю перевищили рівень, який спостерігався під час глобальної фінансової кризи 2008 року, повідомляє Дело.

Крім цього, як зазначає агентство, воюючі країни також є великими постачальниками кукурудзи, ячменю та олії.

На цьому фоні ціни на неї коливаються на рекордно високому рівні.

Зокрема, за даними агентства, ф'ючерси Чикаго впали до $12,02 ($277,9 за 1 тонну) за бушель ($277,9) після того, як піднялися до $13,63 ($315,1 за 1 тонну), що є самим високим показником за історію торгів.

До найвищого рівня з 2012 року наближається торгівля кукурудзою.

У той же час, незважаючи на стрімке зростання цін на пшеницю, ціни на рис були скромнішими і наблизилися до найвищого рівня з травня 2020 року.

У березні міністри сільського господарства країн G7 організують спеціальну зустріч, де планується обговорити вплив війни в Україні на глобальну продовольчу безпеку та способи стабілізації ринків.