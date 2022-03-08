Резніков - вільному світу: Кремлю начхати на ваші спроби розмовляти

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців всіх країн світу. Відповідне відео він опублікував﻿ у Facebook.

"Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші.

Не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми.Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність.Російські солдати поводяться як терористи і боягузи" , - повідомив міністр.

Він зазначив, що за 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Також встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян.

"Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети.

Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини" , - сказав Резніков.

Він додав, що в Україні є багато іноземців, які також страждають від воєнних дій.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися. Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки" , - зазначив глава Міноборони.

Резніков додав, що молоді люди перебувають у заблокованих та обстрілюваних російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі, а тому фактично армія РФ "веде війну з усім світом".

"Україна була і є домом для представників понад 100 націй. Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти" , - сказав міністр.

Він нагадав, що окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії у місточку Стоянка-2. Також обстріляли групу і поранили ще одного журналіста - громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині.

"На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити. Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми" , - закликав міністр.

Він зазначив, що за 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії.

"Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані. Ми вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу. Які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну. Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей" , - сказав він.

Глава Міноборони додав, що "сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями" , однак для цього необхідно, щоб Україна встояла.

"Щоб перемогти, нам потрібна допомога - закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон" , - зазначив Резніков.

За його словами, крім зброї, з кожним днем постає питання загальної стійкості, Україні потрібні ресурси, щоб вдягати армію та годувати людей, а також щоб швидко відновити зруйноване.

"Ви маєте посилити тиск на Росію. Та на усіх, хто отримує гроші в Москві. Бо вони притягнуть війну у ваш дім. Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища. Ми все одно будемо битися і переможемо. Весь український народ чинитиме опір. Але ваша допомога збереже життя. В тому числі - життя ваших дітей і рідних. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейців" , - сказав Резніков.

Міністр також подякував усім, хто вже допомагає.