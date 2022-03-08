Контролюватимуть ціни на пальне військові адміністрації

Ціни на бензин та дизель в Україні продовжують зростати. Остання коригування вартості палива Міністерством економіки було проведено 3 березня 2022 року. З урахуванням націнки вартість бензину на АЗС не може перевищувати 38,79 грн., а дизеля – 37,92 грн. Однак цифри на табло деяких заправок набагато вищі за вказані. Тому урядом було ухвалено рішення запровадити додатковий контроль, повідомляє Автоцентр.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, контроль цін на АЗС покладено на обласні військові адміністрації та Національну поліцію. Чиновник підкреслив, що підприємцям не варто заробляти на війні, оскільки покарання не забариться.

При цьому директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що ціни на паливо дуже завищені у деяких оптових постачальників. За його словами, до війни премії або диференціали постачальників становили до 50 доларів до світового котирування, а зараз не досягають 250 доларів.