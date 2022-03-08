Данілов – Заходу: Дайте нам ППО та літаки, ми самі закриємо своє небо

Якщо НАТО не хоче закрити небо над Україною, то нехай дасть бойові літаки — Україна закриє його сама. Про це, звертаючись до західних партнерів. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Ліга.net.

Україна вдячна за кожен патрон і кожне слово на підтримку, написав він у своєму Facebook:

"Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цієї хвилини, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги... Це питання захисту українського неба – передачі бойової авіації та засобів ППО".

Данілов упевнений: від цього залежить українська перемога та майбутнє Заходу.