АТБ повернув до супермаркетів продукцію Roshen та Наша Ряба

Компанія "АТБ-маркет" ухвалила рішення про повернення в реалізацію в магазини торгової мережі "АТБ" продукції таких брендів, як Roshen та "Наша Ряба" (МХП), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявили у пресслужбі компанії, таке рішення компанії дозволить поєднати зусилля для максимального забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності під час масштабної військової агресії.

"Сьогодні не час і не місце для з'ясування партнерських взаємин та довгострокових переговорів. Сьогодні потрібно об'єднуватися в єдиний гуманітарний фронт" , - йдеться у релізі.

Раніше, до війни, компанія прибрала цю продукцію з полиць через розбіжності у комерційних умовах співпраці.