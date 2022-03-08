Валютний ринок в умовах війни: день 13-й

В умовах війни міжбанківський валютний ринок﻿ працює у особливому режимі.

Єдиним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Водночас він продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ у разі необхідності закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше.

Крім того, Національний банк проводить угоди і в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Готівковий валютний ринок в Україні – у «напівмертвому» стані. Проте після кількох днів повної невизначеності в Києві та інших містах він потроху починає оживати. Зокрема, сьогодні у столиці мережа обмінних пунктів Garant купує готівковий долар за 31 гривнею, а продає – по 35,50-36,00 гривень, залежно від місця знаходження конкретного обмінного пункту. У різних містах України – суттєва різниця за курсами: долар купують за ціною від 28 до 36 гривень, а продають – від 36 до 45 гривень. Ситуація ускладнена тим, що Національний банк заборонив комерційним банкам продаж готівкової валюти. Це дає можливість небанківським обмінним пунктам диктувати свої ціни "з поправкою на ризик".

Євро на FOREX вже кілька днів продовжує безупинне падіння. У понеділок 7 березня було встановлено новий річний мінімум – 1,0801 долар за євро. Після цього євровалюта частково скоригувала своє падіння і повернулася вище за рівень 1,09, але кожне зростання євро призводить до збільшення його продажів. Вчора євро за ціною зрівнявся із швейцарським франком, який до цього коштував на 5-7% дешевше.

Що стосується готівкового євро, у зоні ведення бойових дій він практично не має попиту. Натомість дедалі більшої популярності операції з готівковою євровалютою набули у прикордонних обласних центрах – Чернівцях, Ужгороді, Львові тощо. Люди, які виїжджають за кордон, обмінюють готівкові долари на євро, які ходять у сусідніх країнах нарівні з місцевими валютами; при цьому часто курс купівлі євро за долар – вище за крос-курс FOREX.

У прямовисному піку - російський рубль. Вчора внаслідок різкого падіння долар у Росії ненадовго виріс до 175 руб/$, щоправда, потім у результаті титанічних зусиль Центробанку трохи зміцнився і на момент написання статті торгується не більше 133-143 руб/$. Готівковий російський та білоруський рублі в Україні – заборонені, операцій із них не провадиться.

У той самий час російські банки у Москві продають долар за ціною від 128 до 175 руб/$.

Криптовалюта №1 «біткойн» відновлюється після того, як учора його ціна опустилася до 37155 $ за 1BTC. Новина про те, що криптовалютні біржі одна за одною починають блокувати рахунки російських клієнтів, грає проти криптовалют, призводячи до їх розпродажів.