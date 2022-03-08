Криптобіржа Binance припиняє підтримку трансакцій росіян із картками Visa та Mastercard

Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території Росії. Про це повідомила пресслужба криптобіржі, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Починаючи з четверга, 10 березня, усі трансакції через картки Mastercard та Visa, випущені в Росії, будуть недоступні на Binance", – йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, всі трансакції, ініційовані з картками Mastercard та Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні у Росії на Binance.