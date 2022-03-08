Криптобіржа Binance припиняє підтримку трансакцій росіян із картками Visa та Mastercard

Криптобіржа Binance припиняє підтримку трансакцій росіян із картками Visa та Mastercard
Фото: Pixabay

Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території Росії. Про це повідомила пресслужба криптобіржі, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Починаючи з четверга, 10 березня, усі трансакції через картки Mastercard та Visa, випущені в Росії, будуть недоступні на Binance", – йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, всі трансакції, ініційовані з картками Mastercard та Visa фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні у Росії на Binance.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics