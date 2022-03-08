На Одещині відновили рух через Дністровський міст

Сьогодні, 8 березня, 2022 року, в Одеській області розблокували рух через Дністровський міст. Тепер через нього можна рухатися в бік державного кордону, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"За моїм дорученням сьогодні розблоковано рух через Дністровський міст. Це дозволить відновити звичайний трафік через село Затока Білгород-Дністровського району" , - написав у Telegram голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко.

Зазначимо, 6 березня було закрито транзитний проїзд через Затоку та Білгород-Дністровський у бік кордону з Молдовою та Румунією. Весь транспорт мав йти через Паланку, ділянку дороги М-15 Одеса-Рені.