Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони обговорили повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як відзначає Зеленський, під час розмови з Беннетом, вони обговорили шляхи припинення війни на території України.
"Розмовляв із Нафталі Беннетом. Подякував Ізраїлю за посередницькі зусилля. Обговорювалися шляхи припинення війни та насильства", - пише президент.