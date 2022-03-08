Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони обговорили повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначає Зеленський, під час розмови з Беннетом, вони обговорили шляхи припинення війни на території України.