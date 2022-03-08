Денисова: З початку війни загинула 41 дитина

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила﻿ інформацію про число жертв російського вторгнення серед дітей.

"Станом на 12 годину 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення" , - написала вона.

Вона додала, що правоохоронцями з Харкова евакуйовано 300 людей.

"Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина" , - зазначила Денісова.

Вона повідомила про обстріли у Харківській та Донецькій областях, де також постраждали діти. Денісова зазначила, що досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха, оскільки ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення м. Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі" , - написала вона.

У Харкові було атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.