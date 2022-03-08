Сьогодні США введуть ембарго на російську нафту - Bloomberg

Сполучені Штати Америки (США) введуть заборону на імпорт російської нафти через війни Росії проти України. Офіційне рішення буде оголошено вже сьогодні.﻿ Посилаючись на репортера Bloomberg Дженніфер Джейкобс, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Як повідомляють джерела, США заборонять імпорт російської нафти. Заява Білого дому буде вже сьогодні" , - зазначила вона у Twitter.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни введуть заборону на імпорт нафти та газу з Росії, але не європейські, оскільки вони поки не знайшли альтернативних постачальників.