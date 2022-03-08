Сьогодні США введуть ембарго на російську нафту - Bloomberg
Сполучені Штати Америки (США) введуть заборону на імпорт російської нафти через війни Росії проти України. Офіційне рішення буде оголошено вже сьогодні. Посилаючись на репортера Bloomberg Дженніфер Джейкобс, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
"Як повідомляють джерела, США заборонять імпорт російської нафти. Заява Білого дому буде вже сьогодні", - зазначила вона у Twitter.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни введуть заборону на імпорт нафти та газу з Росії, але не європейські, оскільки вони поки не знайшли альтернативних постачальників.