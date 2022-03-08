Войска РФ разрушили больницу в Изюме - городские власти

Російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.﻿ Про це йдеться у заяві заступника мера міста Володимира Мацокіна, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли" , - написав він у Facebook.