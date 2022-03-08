Столтенберг: НАТО відповідає за нерозповсюдження ескалації за межі України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відповідає за нерозповсюдження ескалації за межі України. Проте він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", – заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.
"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у разі сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", – додав Столтенберг.