Кабмін розширив програму евакуації для приватних підприємств

Компанії зможуть перевести свої виробничі потужності та персонал на Західну Україну. Йдеться підприємствах, які виробляють товари першої необхідності, повідомляє UBR.

Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму евакуації підприємств із зони бойових дій та включити до неї не лише державні, а й приватні підприємства, які виробляють товари першої потреби. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Перенести виробничі потужності та своїх співробітників компанії зможуть на Західну Україну. Для цього їм нададуть усі умови та можливості.

Щоб евакуювати своє підприємство, власнику або менеджеру необхідно заповнити форму за посиланням , в якій потрібно вказати назву, контакти, кількість працівників, а також пріоритетну для діяльності область України.