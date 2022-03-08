У перемогу України у війні з РФ вірять 78% українців

В Україні 78% дорослого населення (старші 18 років) вірять у перемогу України у війні з Росією, розпочату кремлівським режимом. Натомість не вірять — 19,5% українців, не змогли відповісти — 2,7%. ﻿Про це свідчать дані дослідження, яке провели громадська організація Інститут когнітивного моделювання, Центр Соціальний моніторинг та агенція Перша рейтингова система, повідомляє Новое время.

Також значно виріс рівень довіри до президента Володимира Зеленського: йому довіряють 75,1% українців, 16,6% — не довіряють, 8,4% — не змогли відповісти.

Підтримка дій президента досягла позначки у майже 80%.

Крім того, більшість опитуваних — 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.

Фото: Інститут когнітивного моделювання

43,6% респондентів готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно. 9,6% готові терпіти місяць і більше, 8,3% — 2−3 тижні, 5,6% — 1 тиждень, 8,3% — менш як тиждень, 17,8% опитаних не готові терпіти взагалі, йдеться в дослідженні.

Майже половина (49%) українців мешкають у населеному пункті, де проживали до початку війни. 28,9% живуть в області, де мешкали до початку війни, але в іншому населеному пункті, 11,2% — в іншій області України, 2,8% — за кордоном.

Фото: Інститут когнітивного моделювання

Дослідження Соціологічної групи Рейтинг за 1 березня показало схожі результати (похибка — не більше 2,8%): 88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії й лише 10% не мали такої впевненості. Водночас 98% опитаних підтримують діяльність ЗСУ, 93% підтримують діяльність Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни, згідно зі статистичними даними на початок 2022 року, за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: онлайн опитування (Computer Assisted Web Interviewing) з використанням нової технології RatingBot, із запрошенням респондентів до участі в опитуванні у месенджерах Telegram та Viber, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Стандартне відхилення показників репрезентативності вибірки (довірчий інтервал) +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала до 2 хвилин. Терміни проведення дослідження: 4 — 6 березня 2022 року.