Терехов повідомив, що росіяни пропонували йому здати Харків

Меру Харкова Ігореві Терехову надходила пропозиція від російських окупантів здати Харків. Про це він заявив під час національного телемарафону, повідомляє Status Quo.

"Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це" , - заявив міський голова.

Він додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом – там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.