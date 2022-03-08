Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін підтримають будь-які переговори з РФ

Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори по темі війни Росії проти України з президентом Франції Еммануелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.﻿ Про це, із посиланням на сайт німецького уряду, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення до України та міжнародні зусилля для його завершення.

У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.