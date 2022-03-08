Японія передасть ЗСУ обмундирування та захисне знаряддя

Японія та Україна підписали міжурядову угоду у формі обміну нотами. Країна передасть нашій армії на безоплатній основі захисне знаряддя.﻿ Про це повідомив повноважний посол України в Японії Сергія Корсунський на своїй Facebook-сторінці.

Японія передасть Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери й інше знаряддя, яке можна використовувати у надзвичайних ситуаціях.

Корсунський зазначив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

"Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною та Японією щодо надання Уряду України на безоплатній основі захисної зброї для потреб Збройних Сил", – написав посол.

Корсунський зазначив, що Японія надає безпрецедентну підтримку Україні.

Фото: Японія передасть ЗСУ обмундирування (facebook.com/s.v.korsunsky)