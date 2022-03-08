Компанія Yum! Brands залишає Росію

Компанія Yum! Brands заявила про призупинення інвестицій і розвитку на території Росії. До цієї марки входять KFS, Pizza Hult, Habit Burger Grill і Taco Bell.﻿ Про це йдеться у пресрелізі компанії, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"Yam! Brands призупинила всі інвестиції та розвиток ресторанів в Росії. Також весь прибуток від операцій в Росії компанія перенаправить на гуманітарну діяльність. Ми як і раніше зосереджені на безпеці наших людей в регіоні та будемо діяти рішуче, щоб підтримати наші команди в Україні" , - сказано в повідомленні.

Крім того, компанія пожертвувала 1 млн доларів Червоному Хресту для підтримки людей, які постраждали від кризи.

Yam! Brands активує Фонд допомоги при стихійних лихах для підтримки українських франчайзингових співробітників і направить пожертви благодійним організаціям, які допомагають в Україні.

Також філії компанії в різних країнах надають допомогу біженцям. У всьому світі існує 53 000 ресторанів, з яких 98% належать і управляються по франчайзингу.