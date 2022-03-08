Голова ядерного регулятора: Україна під найвищою ядерною загрозою

Ядерні об'єкти України, як і раніше, перебувають під найвищою загрозою через дії щодо них військових Російської Федерації. Говорити про будь-які результати дипломатичних зусиль МАГАТЕ та інших міжнародних організацій щодо поліпшення ситуації не доводиться. Про це заявив голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вимушений констатувати, що поки що, незважаючи на активні ініціативи української сторони, на жаль, жодні дипломатичні зусилля МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів не призвели до реальних результатів у зниженні чи усуненні військових ризиків на ядерних об'єктах України", – зазначив Коріков у своєму відеозверненні у вівторок .

Він наголосив, що на сьогоднішній день в Україні через військову агресію Російської Федерації створено ризики не лише радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами випромінювання, а й безпрецедентні ризики глобальної ядерної катастрофи.

Коріков акцентував, що, здійснюючи цинічні та жорстокі вторгнення та подальші захоплення ядерних об'єктів, РФ ігнорує міжнародно визнані принципи та вимоги безпеки, а також міжнародні зобов'язання самої Росії як члена ООН та МАГАТЕ.

Він нагадав, що, згідно із резолюцією МАГАТЕ, "будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів Статуту ООН, міжнародного права та Статуту МАГАТЕ" .

Глава ГІЯРУ назвав цинізмом демонстративний напад на ЗАЕС у ніч на 4 березня, одразу після екстреного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, на якому різко засудили російське військове вторгнення в Україну та було наголошено на неприпустимості захоплення та знищення атомної енергетики.

Кориков додав, що поряд із захопленням території Зони відчуження та проммайданчика ЧАЕС, а також проммайданчики ЗАЕС, де розташовані сім ядерних установок, артилерійські обстріли Харкова призвели до руйнування будівлі обласного онкологічного диспансеру, на території якого знаходяться високоактивні радіаційні джерела. "Джерело нейтронів", завантаженого 37 ядерними тепловиділяючими елементами.

"Військове захоплення ядерних установок, а також військові дії проти інших ядерних об'єктів та об'єктів з використанням джерел випромінювання на території України створюють безпрецедентні за своїми масштабами ризики з ядерної та радіаційної безпеки, а також щодо збереження ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел випромінювання", – пояснив голова ядерного регулятора.

Він наголосив, що такі дії противника мають розглядатися як акти ядерного тероризму.