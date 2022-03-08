ГУР: ракетні обстріли Одеської області ведуть колаборанти

Обстріли Одеської області ракетами з російських військових кораблів ведуть громадяни України, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму﻿. Про це інформувало головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Ділова столиця.

Військова розвідка оприлюднила перелік осіб, які, перебуваючи у складі ВМФ Росії, здійснюють ракетні обстріли українських міст, вбиваючи мирне населення. Серед цих людей є чимало тих, хто має водночас українські та російські паспорти — до 2014 року вони мешкали в Криму та перебували на військовій службі в Україні.

Крилаті ракети Калібр морського базування випускали одразу з кількох суден. Зокрема, з фрегату Адмірал Ессен під командуванням капітана другого рангу Олександра Смірнова (громадянин України), малого ракетного корабля Грайворон під командуванням капітана третього рангу Глеба Козакова (мав громадянство України), підводного човна Новороссійськ під командуванням капітана третього рангу Ігоря Шведи (громадянин РФ), підводного човна Великий Новгород під командуванням капітана другого рангу Сергія Михайлова, підводного човна Ростов-на-Дону під командуванням капітана третього рангу Олександра Олександрова (громадянин України), фрегата Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков під командуванням капітана першого рангу Ігоря Крохмаля (громадянин РФ) та фрегата Адмірал флоту Касатонов під командуванням капітана другого рангу Олексія Рябоштана.

Також до нанесення ударів по території України долучали патрульний корабель Дмитро Рогачов під командуванням капітана третього рангу Єгора Тугарина (зрадник ВМС України) та патрульний корабель Василь Биков під командуванням капітана третього рангу Віталія Козьякова, його знищили у Чорному морі вчора, 7 березня.