ОДА: евакуюватися із Сум можна буде лише до 19:30

З Сум триває евакуація людей персональним транспортом. Виїхати з міста можна буде до 19:30, щоб до 21:00 автомобілі змогли виїхати з області.﻿ Про це розповів Дмитро Живицький, голова ОДА, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

"Організована колона виїхала в напрямку міста Ромни... Їдуть приватні автомобілі, вони їдуть в напрямі Червоного Хреста... Запам'ятайте, кінцевий час виїзду з міста Суми 19:30" , - заявив﻿ він.

Після 19:30 блокпост на Роменській буде закриватися і виїхати з Сум буде неможливо. Режим тиші погоджено до 21:00.