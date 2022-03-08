Кабмін змінив правила нарахування пільг та субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок нарахування пільг та субсидій. Тепер всі виплати буде здійснювати Міністерство соціальної політики черед "Ощадбанк".﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то всі виплати буде здійснювати безпосередньо Міністерство соціальної політики. Пільги та субсидії буде нараховувати "Ощадбанк", навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.

Раніше уряд продовжив виплату соціальної допомоги протягом часу дії воєнного стану. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на отримання не потрібно.