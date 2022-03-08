Кабмін змінив правила нарахування пільг та субсидій

Кабмін змінив правила нарахування пільг та субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок нарахування пільг та субсидій. Тепер всі виплати буде здійснювати Міністерство соціальної політики черед "Ощадбанк".﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то всі виплати буде здійснювати безпосередньо Міністерство соціальної політики. Пільги та субсидії буде нараховувати "Ощадбанк", навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.

Раніше уряд продовжив виплату соціальної допомоги протягом часу дії воєнного стану. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на отримання не потрібно.

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