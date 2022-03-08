Кулеба: нам потрібні літаки, системи ППО та ПРО

Захід має запровадити проти Росії ще жорсткіші санкції, передати Україні літаки та ефективні засоби ППО та ПРО, повністю ізолювати Росію та Путіна. Про це в колонці The Washington Post написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Ліга.net.

Якщо цього не буде зроблено, то заклик "ніколи більше" залишиться просто пустим звуком, каже він.

"Настав час довести, що це були не порожні слова. Росія розпочала війну в Європі", - сказав Кулеба.

Росія має зіткнутися з жорсткішими санкціями, упевнений він.

"Необхідно заборонити російському Ощадбанку використовувати SWIFT, країни повинні припинити купувати російську нафту, яка тепер заплямована українською кров'ю, заборонити російським судам заходити в порти; а тверда валюта російських фінансових інститутів у США, Швейцарії, Японії, Великій Британії та Євросоюзі має бути заморожена", – вважає міністр.

На його думку, Україні також знадобляться зобов'язання щодо підтримки постійного потоку необхідних озброєнь.

"Щоб зупинити Путіна, будуть потрібні рішучі та негайні кроки. Нам потрібні літаки. Потрібні ефективні системи ППО та ПРО. Нам потрібно захистити наше небо, щоб російські літаки та ракети не вбили більше мирних жителів", – пише Кулеба.

Росія та Путін мають бути повністю ізольовані, упевнений він.

"Російські посли та представники мають бути виключені з міжнародних організацій. Бойкоти та заборони на культурні та спортивні заходи мають бути розширені", – вважає міністр.

Немає часу чекати чи вагатися, каже Кулеба: "ніколи більше" має стати закликом до дії, а не урочистою, але порожньою обіцянкою.