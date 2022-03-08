Слуга народу: Україна не відмовлятиметься від своїх територій

Партія "Слуга Народу" висловилась щодо переговорів між Україною та Російською Федерацією. Наша країна не сприймає жодних ультиматумів агресора й не відмовлятиметься від власних територій.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу партії, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим" , - пише пресслужба.

Як відзначає партія, сьогодні їй доводиться тверезо дивитися на реальність. Попри те, що Україна не віддаватиме свої землі - важливо визначитись, яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях в межах цілісної держави.