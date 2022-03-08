У ОПЗЖ засудили російське вторгнення до України

Проросійська партія ОПЗЖ засуджує вторгнення Кремля до України﻿. Про це, посилаючись на соцмережу співголови партії Юрія Бойко, повідомляє Ділова столиця.

"Головним завданням Стратегічної ради ОПЗЖ є організація гуманітарної допомоги населенню в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій, допомога біженцям та захист України" , — написав він.

Також Бойко наголосив, що в їх партії "засуджують агресію російської армії проти нашої країни" .

"Члени ОПЗЖ масово записуються в територіальну оборону, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури, житло громадян та боротися з мародерами. Ми допомагаємо людям, які постраждали від цієї агресії, беремо участь у проведенні мирних коридорів, а також надаємо гуманітарну допомогу. Ми робимо все, щоб допомогти нашим громадянам у цей страшний час. Ми захищатимемо Україну!" — додав політик.

Раніше українські захисники зупинили для перевірки автомобіль народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка. Один із захисників попросив політика сказати для історії, що "Путін-ху*ло", проте нардеп заявив, що не лається.