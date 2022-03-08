У ОПЗЖ засудили російське вторгнення до України
Проросійська партія ОПЗЖ засуджує вторгнення Кремля до України. Про це, посилаючись на соцмережу співголови партії Юрія Бойко, повідомляє Ділова столиця.
"Головним завданням Стратегічної ради ОПЗЖ є організація гуманітарної допомоги населенню в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій, допомога біженцям та захист України", — написав він.
Також Бойко наголосив, що в їх партії
"засуджують агресію російської армії проти нашої країни".
"Члени ОПЗЖ масово записуються в територіальну оборону, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури, житло громадян та боротися з мародерами. Ми допомагаємо людям, які постраждали від цієї агресії, беремо участь у проведенні мирних коридорів, а також надаємо гуманітарну допомогу. Ми робимо все, щоб допомогти нашим громадянам у цей страшний час. Ми захищатимемо Україну!" — додав політик.
Раніше українські захисники зупинили для перевірки автомобіль народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка. Один із захисників попросив політика сказати для історії, що "Путін-ху*ло", проте нардеп заявив, що не лається.
"Я скажу так — російська армія створила агресію проти України, і ми захищатимемося. Путін-ху*ло я не скажу, тому що я не сварюся", — сказав Бойко.