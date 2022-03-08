Помічена на Херсонщині: Гончаренко об'явив сафарі на Поклонську

"Експрокурор Криму" Наталія Поклонська помічена у Херсонській області. Вона їздить туди разом із російськими окупантами, які воюють проти українців. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Сьогодні.

За словами нардепа, поки співучасники Поклонської зривають евакуацію в Сумах та Маріуполі, вона "ліпить із себе великого філантропа".

"Херсонська область, хочеш сафарі? За впіймання Наталії Поклонської мають братися саме українці! Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не похопиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим" , – написав Гончаренко у Telegram﻿.

Він додав, що Росії немає до неї діла, оскільки перед виїздом в Україну їй, мабуть, "наплели про гарантії безпеки".

"Але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає" , – зазначив нардеп.