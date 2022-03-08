ООН заборонила своїм працівникам називати дії РФ в Україні війною

Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використати слова "війна" або "вторгнення" для характеристики дій російського агресора в Україні﻿. Видання Irish Times ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітників ООН, розісланого у понеділок, повідомляє Ділова столиця.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" — попри те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями внаслідок російського вторгнення.

Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території на тих громадян, які називають бойові дії "війною".

Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор у особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

"(Використовуйте) "конфлікт" або "військовий наступ", а не "війна" або "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті чи офіційні акаунти у соціальних мережах або на веб-сайти" , — йдеться у листі до співробітників

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційних ризиків".

"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, маємо бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу чиновники" , — йдеться у повідомленні.

Видання зазначило, що звернулося до ООН за коментарем, проте поки що його не отримало.