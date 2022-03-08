Біржа фрілансу Upwork відмовилася співпрацювати з росіянами

Біржа фрілансу Upwork відмовився обслуговувати клієнтів з Росії: громадяни РФ не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть "невидимими"﻿. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Ділова столиця.

"Upwork — найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця. Закриття Upwork — це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT. Тільки через те, що вони мовчать, коли їхній диктатор убиває жителів нашої країни" , — написав він у Telegram.

Відтепер громадяни Росії не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть "невидимими" для клієнтів, а поточні контракти мусять бути розірвані до 1 травня.