Британія сьогодні заблокує імпорт російської нафти - Politico

Згідно з матеріалами Politico з посиланням на три джерела, Британія за Сполученими Штатами готується заборонити імпорт російської нафти. Заява про це має з'явитись сьогодні, повідомляє Корреспондент.

Заборона на імпорт російської нафти пов'язана із вторгненням РФ в Україну. Politico також зазначає, що такі ж дії з боку ЄС малоймовірні через побоювання швидкої інфляції та дії Росії у відповідь.

Співрозмовники видання заявили, що заборона набуде чинності за кілька місяців, щоб світовий ринок встиг пристосуватися, а люди в паніці не стали скуповувати бензин.

В офіційному повідомленні про заборону імпорту російської нафти влада Британії скаже своїм громадянам, що запасатися паливом не потрібно, оскільки російська нафта є мінімальною частиною британського енергетичного балансу, пише Politico.

Водночас заборони на російський газ не буде, але чиновники підтвердили, що це питання все ще обговорюється урядом Великої Британії.

Тим часом вартість одного галону бензину в США досягла 4,17 долара, що є історичним рекордом.