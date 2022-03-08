СБУ повідомила про затримання агента ФСБ, який намагався вступити в тероборону
У Волинській області контррозвідка запобігла диверсії і викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити до лав місцевої територіальної оборони. Про це поінформувала Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.
Як встановила СБУ, у минулому викритий агент проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після початку російської військової агресії у 2014 році він втік на територію Росії.
Вже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку приїхати в Україну та "залягти" на Волині. За день до вторгнення окупантів він отримав вказівку бути напоготові та чекати подальших інструкцій.
Однією з перших таких інструкцій була вказівка вступити до лав місцевої територіальної оборони.
Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили вчинення диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої до них.
Наразі російському агенту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та взято під варту.