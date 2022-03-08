Байден об'явив заборону на імпорт нафти та газу з РФ

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати вводять заборону на імпорт російської нафти та газу на американський ринок.﻿ Про це він сказав під час прямого звернення з Білого дому в вівторок, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати вражають головну артерію російської економіки. Ми вводимо заборону на весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв» , - зазначив Байден під час промови про подальші заходи щодо притягнення Росії до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну в Україні.

Він уточнив, що російська нафта більше не прийматиметься в американських портах, і, таким чином, Америка завдасть ще одного потужного удару по путінській машині війни. Байден підкреслив, що попри негативні наслідки для самої американської економіки, це рішення було прийняте за потужної двопартійної підтримки Конгресу США і цілої країни, оскільки Америка не стоятиме осторонь і продовжить підтримувати Україну.

Крім того, за його словами, рішення США було обговорене під час «тісних консультацій» із союзниками й партнерами, зокрема, в Європі.