Слідом за США від російських нафти та газу відмовилася Британія

Лондон заборонив імпорт до Великої Британії нафти та газу з Росії до кінця 2022 року﻿. Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє Ділова столиця.

Як передає BBC, цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам постачання більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, що становить 8% попиту в Британії.

Британія менше залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські постачання все ще становлять 8% від загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить із Росії.

Лондон вирішив оголосити про такий хід разом із США, які оголосили про повну заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля.

ЄС також зробив кроки, щоб зменшити залежність континенту від російського газу, заявивши, що прагне скоротити попит на дві третини до кінця року.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% щодо постачання природного газу. Росія також забезпечує близько 27% нафти блоку з 27 країн і 46% вугілля.

Раніше про відмову від імпорту російських енергоносіїв оголосив президент США Джо Байден.