Нацполіція: у вівторок евакуйовано з Ірпеня близько 2 тис. людей

У вівторок з окупованого Ірпеня (Київська обл) вдалося евакуювати ще майже дві тисячі мирних жителів. Про це заявила Національна поліція Київщини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Серед врятованих осіб - діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно" , - заявила нацполіція у Telegram-каналі﻿.

Евакуація відбувалася спочатку пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами.

Кожну врятовану жінку правоохоронці зустріли квітами, додали у МВС.