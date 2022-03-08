Нацполіція: у вівторок евакуйовано з Ірпеня близько 2 тис. людей
У вівторок з окупованого Ірпеня (Київська обл) вдалося евакуювати ще майже дві тисячі мирних жителів. Про це заявила Національна поліція Київщини, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Серед врятованих осіб - діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно", - заявила нацполіція у Telegram-каналі.
Евакуація відбувалася спочатку пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами.
Кожну врятовану жінку правоохоронці зустріли квітами, додали у МВС.