McDonald's призупинили роботу ресторанів у Росії

Після вторгнення російських військ до України в McDonald’s вирішили тимчасово зупинити роботу своїх ресторанів у Росії. Їх 847. Про це у листі до франшизи та працівників написав CEO компанії Кріс Кемпчинскі (Chris Kempczinski), повідомляє Новое время.

«Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань ні в чому не винним людям. Як Система, ми приєднуємося до світу, засуджуючи агресію та насильство і молячись за мир» , — йдеться у листі Кріса Кемпчинскі.

Він нагадав, що компанія продовжує виплачувати повну заробітну плату українським співробітникам та пожертвувала $5 млн у Фонд допомоги співробітникам.

У Росії у компанії працює 62 тис. чол., компанія співпрацює з сотнями місцевих, російських постачальників та партнерів, які виробляють продукти та підтримують бренд.

«Разом з тим наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати безглузді людські страждання, що відбуваються в Україні. Кілька років тому, зіткнувшись із важким рішенням, Фред Тернер (колишній керівник McDonald’s, який відіграв ключову роль у розвитку компанії - НВ Бізнес)» просто пояснив свій підхід: "Роби правильно"» , — написав Кріс Кемпчинскі.

Тому в McDonald’s після консультацій з радою директорів, які відбулися минулого тижня, вирішили тимчасово закрити всі ресторани в Росії та призупинити всі операції на ринку. У повідомленні наголошується, що компанія збереже заробітну плату для всіх співробітників McDonald’s у Росії.

«На даному етапі неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії» , — написав CEO компанії, зазначивши, що вже вони вже мають труднощі в ланцюжку постачань, а також інші операційні складності.

Станом на 31 грудня 2021 року у російській мережі McDonald’s працювало 847 ресторанів, 84% яких управляла сама компанія. Інші відкривалися за схемою франчайзингу.