Джонсон пообіцяв Україні аналог Плану Маршалла

Країни Заходу розроблять аналог плану Маршалла щодо відновлення України після завершення війни з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки, повідомляє Корреспондент.

"Також була домовленість про необхідність показати народу України зараз, що хоч би трапилося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде захищена та відновлена, ми всі відбудуємо, і у нас буде План Маршалла для відновлення України" , - цитує газета Telegraph промову Джонсона.