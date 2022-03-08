Пентагон повідомив про військові втрати росіян

Росія втратила від двох до чотирьох тисяч людей на війні проти України з 24 лютого. Про це заявив глава розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Беррієр, повідомляє Корреспондент.

"У них [Росії] був поганий план" , - цитує BBC заяву Беррієра на слуханнях у Конгресі США.

Він зазначив, що такі цифри засновані на аналізі даних розвідки та повідомлень із відкритих джерел.

Сьогодні директор ЦРУ Вільям Бернс також казав, що російські війська втратили від двох до чотирьох тисяч людей, убитих під час війни в Україні, повідомляв Sky News. Бернс при цьому висловив припущення, що на Україну попереду чекають ще "декілька поганих тижнів".

Україна офіційно станом на 8 березня заявила, що втрати російської сторони становлять уже 12 тисяч людей. Як зазначало агентство УНІАН, до цього числа входять не лише вбиті, а й поранені.

Міноборони Росії говорило про свої втрати лише одного разу – 2 березня, тоді заявили про 498 загиблих. Росгвардія Росії, чиї підрозділи також знаходяться в Україні, про свої втрати не звітувала.