З Ізмаїлу стартують безкоштовні перевезення українців до Румунії

Міністерство інфраструктури України анонсувало річкові пасажирські рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча в Румунії, повідомляє Корреспондент.

Регулярні безкоштовні перевезення стартують 9 березня. ﻿Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки, віком від 60 років.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день.

Розклад рейсів: