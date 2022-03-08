З Ізмаїлу стартують безкоштовні перевезення українців до Румунії

З Ізмаїлу стартують безкоштовні перевезення українців до Румунії

Міністерство інфраструктури України анонсувало річкові пасажирські рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча в Румунії, повідомляє Корреспондент.

Регулярні безкоштовні перевезення стартують 9 березня. ﻿Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки, віком від 60 років. 

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день. 

Розклад рейсів: 

  • посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30
  • посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30
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