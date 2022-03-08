З Ізмаїлу стартують безкоштовні перевезення українців до Румунії
Міністерство інфраструктури України анонсувало річкові пасажирські рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча в Румунії, повідомляє Корреспондент.
Регулярні безкоштовні перевезення стартують 9 березня. Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки, віком від 60 років.
Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день.
Розклад рейсів:
- посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30
- посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30