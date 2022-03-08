Укроборонпром готовий платити по $1 млн за вкрадені літаки РФ

Державний концерн Укроборонпром готовий виплатити премію 1 мільйон доларів за вкрадений або трофейний літак росіян. Про це заявив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє Корреспондент.

"Державний концерн Укроборонпром готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів за викрадений або трофейний літак. Також продовжує діяти програма 500 000 доларів за захоплений вертоліт у робочому стані" , - зазначив Арахамія на своїй сторінці у Facebook.

За словами Арахамії, пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантується видача громадянства вільної країни.