ВП: дві колони евакуйованих із Сум прибули до Полтави та області
З Сум у вівторок, 8 березня, вдалося евакуювати мирних жителів. Перша колона з 22 автобусів вже прибула в Полтаву, ще одна — на Полтавщину. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Новое время.
За його словами, 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію до Львова поїздо. Зараз вони отримали харчування та перебувають у безпеці.
"Друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже на Полтавщині. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти", — написав Тимошенко.
Він уточнив: люди за бажанням зможуть залишитись в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.