МВС: полонені окупанти працюватимуть на відновлення економіки України

Російські окупанти, які потрапили в полон, працюватимуть на відновлення української економіки.﻿ Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час телемарафону, повідомляє Новое время.

За словами Єніна, Україна використовуватиме щодо російських полонених усі можливості, які дають Женевські конвенції.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України" , — зазначив заступник.

Водночас він запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися всіх норм міжнародного гуманітарного права.