У Бориспіль потрапила російська ракета, є поранені - мер

Над містом Борисполем Київської області збили дві російські ракети, внаслідок вибуху третьої поранено двох людей. Про це заявив міський голова Володимир Борисенко, повідомляє Укрiнформ.

"Справді, пролетіли над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО" , - сказав Борисенко в ефірі у Фейсбук.

За його словами, внаслідок вибуху третьої ракети поранено двох людей. Він додав, що повітряну тривогу в місті не оголошували, оскільки траєкторія ракет була чітко зрозуміла і ППО "добре відпрацювало".

Мер також наголосив, що ситуація контрольована. Водночас, Борисенко закликав світову спільноту закрити небо над Україною.