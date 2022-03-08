Дженніфер Еністон закликала підписників донатити для України

У Міжнародний жіночий день зірка "Друзів" розповіла фоловерам, як допомогти нашій країні під час війни, повідомляє Сьогодні.

Зірки продовжують підтримувати український інформаційний фронт і не мовчать про війну. Раніше Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям. Тепер Дженніфер Еністон зібрала для підписників ресурси, через які можна допомогти українцям.

У Міжнародний жіночий день в своєму Instagram акторка написала пост про сміливих українок та закликала шанувальників донатити на підтримку України.

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організаторки, як опікунки біженців, як протестувальниці, як журналістки... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та у сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ за вами" , – написала Еністон.

Усі необхідні посилання Джен зібрала у сторіс. Серед них – фонд "Повернися живим", World Central Kitchen – організація, яка годує біженців на кордонах, "Червоний хрест" та інші.

Раніше акторка Енн Гетевей зробила пожертвування на підтримку українців.