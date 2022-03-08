Генштаб: РФ проводить приховану мобілізацію під виглядом навчань

Генштаб: РФ проводить приховану мобілізацію під виглядом навчань

У Росії почали приховану мобілізацію, щоб заповнити втрати особового складу. Також військовим РФ заборонили розривати контракти з армією.﻿ Про це заявили у Генштабі ЗСУ, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"З метою заповнення втрат, противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в Росії заборонили військовим розривати контракти на проходження служби.

"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - йдеться в повідомленні.
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