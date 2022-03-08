Генштаб: РФ проводить приховану мобілізацію під виглядом навчань

У Росії почали приховану мобілізацію, щоб заповнити втрати особового складу. Також військовим РФ заборонили розривати контракти з армією.﻿ Про це заявили у Генштабі ЗСУ, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"З метою заповнення втрат, противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів" , - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в Росії заборонили військовим розривати контракти на проходження служби.