У Житомирі війська РФ розбомбили гуртожиток та завод - мер

У Житомирі внаслідок атак російських військ було зруйновано гуртожиток та постраждав важливий завод. Про це заявив мер міста Сергій Сухомлін, повідомляє Сьогодні.

"Щойно було завдано ракетно-бомбового або якогось удару по Корбутівці (район Житомира — ред.), по гуртожитку на вулиці Чуднівській. Він повністю зруйнований. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомиряни" , — сказав він.

У наступному відео мер повідомив, що удару також завдано по заводу "Ізоват". Це важливе підприємство, яке дає приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні, зазначив мер. Тому з точки зору завдання стратегічного удару це дуже турбує, сказав Сухомлін.

Він додав, що зараз відомо про одного потерпілого від атак.