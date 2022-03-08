Зеленський виступив перед парламентом Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 березня звернувся до Палати громад британського парламенту з відеозв'язку. Його зустріли оплесками, що дуже незвичайно для британських парламентських традицій, повідомляє Корреспондент.

Як передає ВВС News, Зеленський подякував Великій Британії та "всій цивілізації великих країн" за підтримку. Окрему подяку висловив прем’єр-міністру Борису Джонсону, назвавши його другом.

Український лідер коротко переказав найголовніші події 13 днів війни, яку розв'язала Росія.

"За час війни загинули 50 дітей. П'ятдесят великомучеників. Це страшно… порожнеча – замість 50 всесвітів, які могли б жити, їх просто забрали" , - сказав він.

Зеленський порівняв боротьбу України проти Росії із військовими діями Великої Британії проти нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

"Ви не хотіли втратити свою країну, коли нацисти хотіли захопити вашу країну. І ви повинні були битися за Британію" , - сказав він.

За словами Зеленського, український народ виявив героїчні зусилля, борючись із російськими військами.

"Обстріли не зломили нас. Вони мобілізували кожного і кожну з нас. І дали нам відчуття великої правди" , - додав президент.

Серед іншого він процитував відому промову британського прем'єра Уінстона Черчілля часів Другої світової війни, відому як Ми битимемося на пляжах.

"Ми не здамося і не програємо! Ми підемо до кінця. Ми боротимемося на морях, битимемося в повітрі, ми захищатимемо нашу землю, якою б не була ціна. Ми битимемося в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми битимемося на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми битимемося на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра! І ми не здамося!" , – сказав президент України.

Зеленський також цитував Шекспіра, заявивши, що на відоме гамлетівське питання "бути чи не бути?" Україна вже однозначно відповіла "бути".

Він знову закликав британських депутатів запровадити нові санкції проти Росії, встановити над Україною безльотну зону, щоб зупинити російські повітряні удари.

"Підсилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її [Росію] нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що вам потрібно. До чого зобов'язує велич вашої держави та вашого народу" , – сказав Зеленський.

Потім виступив Джонсон. Він віддав належне виступу Зеленського і запропонував посилити санкції проти Кремля.

"Ніколи раніше, за всі століття нашого парламентаризму і демократії, не чув Дім представників такої мови… сьогодні гордо звучить у вільному світі "я – українець!" (сказав українською мовою – ред.). І тепер – час відкласти убік усі наші розбіжності, і я висловлю спільну думку, коли скажу, що треба тиснути далі!" , - сказав він.

Робити це британський прем'єр пропонує за допомогою зміцнення обороноздатності України та подальшого постачання озброєння.

"Затягуванням зашморгу навколо Володимира Путіна - ми припинимо постачання російської нафти... ми вживатимемо всіх заходів, гуманітарних і дипломатичних, поки Володимир Путін не провалиться у своїй витівці - а Україна не буде знову вільною" , - сказав він.

Виступ Зеленського – перший випадок у сучасних історіях, коли лідер іншої держави звертається до депутатів безпосередньо у залі засідань Палати громад. Зазвичай такі звернення відбуваються в іншому приміщенні.

Примітно також, що депутати британського парламенту прийшли слухати Зеленського із синьо-жовтими стрічками та прапорами України та Британії.