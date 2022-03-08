ВООЗ заявила про гуманітарну катастрофу в Україні

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що російське вторгнення в Україну спричинило масштабну гуманітарну катастрофу. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News, повідомляє Корреспондент.

Клюге зазначив, що наразі ВООЗ має три пріоритети:

доставка в постраждалі райони України життєво важливих медичних препаратів, таких як ліки від діабету та серцевих захворювань, запаси яких закінчуються

зміцнення системи охорони здоров'я у сусідніх з Україною країнах, де кількість біженців продовжує зростати

відкриття операційного центру ВООЗ в Україні

Виступаючи раніше на пресбрифінгу, Клюге сказав, що за 13 днів вторгнення українська система охорони здоров'я опинилася під серйозним тиском, а Європа зіткнулася з кризою з біженцями, що найбільш швидко зростає, за останні 75 років.