ВООЗ заявила про гуманітарну катастрофу в Україні

ВООЗ заявила про гуманітарну катастрофу в Україні

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що російське вторгнення в Україну спричинило масштабну гуманітарну катастрофу. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News, повідомляє Корреспондент.

Клюге зазначив, що наразі ВООЗ має три пріоритети: 

  • доставка в постраждалі райони України життєво важливих медичних препаратів, таких як ліки від діабету та серцевих захворювань, запаси яких закінчуються
  • зміцнення системи охорони здоров'я у сусідніх з Україною країнах, де кількість біженців продовжує зростати
  • відкриття операційного центру ВООЗ в Україні

 Виступаючи раніше на пресбрифінгу, Клюге сказав, що за 13 днів вторгнення українська система охорони здоров'я опинилася під серйозним тиском, а Європа зіткнулася з кризою з біженцями, що найбільш швидко зростає, за останні 75 років.

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