У ГУР МО повідомили про перших убитих "вагнерівців" в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України. Про це йдеться у заяві ГУР Міноборони, повідомляє Ділова столиця.
"Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнера") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора", – інформує розвідка у Facebook.
Підтвердженням участі "вагнерівців" у війні є жетони знищених окупантів. Деякі з них містять написи арабською, англійською та французькою мовами та використовувалися ще в Сирії. На них, зокрема, вказані тамтешні телефонні номери.
"Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнера" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз запровадив персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнера", – нагадали українські розвідники.