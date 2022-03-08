У ГУР МО повідомили про перших убитих "вагнерівців" в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України﻿. Про це йдеться у заяві ГУР Міноборони, повідомляє Ділова столиця.

"Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнера") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора" , – інформує розвідка у Facebook.

Підтвердженням участі "вагнерівців" у війні є жетони знищених окупантів. Деякі з них містять написи арабською, англійською та французькою мовами та використовувалися ще в Сирії. На них, зокрема, вказані тамтешні телефонні номери.