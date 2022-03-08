Міноборони: у напрямку Києва готується перекидання близько тисячі "вагнерівців"

Росія проводить приховану мобілізацію, заборонила армійцям розривати контракти і планує перекинути у напрямку Києва до тисячі найманців ПВК Ліга (колишня ПВК Вагнер).﻿ Про це інформує Міноборони, повідомляє Новое время.

"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби" , — йдеться у заяві﻿.

Окрім того, з метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).

У Міноборони також розповіли, що відбується на фронті.

Зокрема, на Східному напрямку угруповання Об'єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.

На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

У Міноборони також зазначили, що угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.