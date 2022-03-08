У США пояснили деталі ембарго на імпорт російських енергоресурсів

Рішення США про зупинення імпорту російської нафти та газу означає, що нові контракти на закупівлю сирої нафти та певних нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля будуть заборонені негайно, повідомляє Європейська правда.

Як пише ВВС, рішення Білого дому також визначає, що існуючі контракти мають бути розірвані протягом 45 днів. Американським компаніям та інвесторам заборонено вкладати інвестиції в енергетичний сектор Росії. Американці також не можуть брати участь у іноземних інвестиціях у російську енергетику.

"Америка єдина у своїй рішучості протистояти Путіну, і по всій країні існує широка підтримка ослаблення потужності путінської економіки та військової машини за рахунок експорту енергоносіїв" , - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Чиновник сказав, що США тісно консультувалися з європейськими союзниками, "але ми не чекаємо на них і не просили їх приєднатися до нас".

Він додав, що США, на відміну від більшої частини Європи, змогли вжити негайних заходів завдяки своїм значним внутрішнім виробничим можливостям та відносно невеликій кількості російського імпорту.